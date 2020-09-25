تحسين سلالات الماعز بين الثروة الحيوانيه و”اكساد”

بحث دكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي المكلف مع دكتور لطفي محمد أحمد موسى خبير الموارد الوراثية بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) سبل تنفيذ مشروع تحسين السلالات الوراثية بمحطات أبحاث الماعز بالبلاد. Advertisements وأكد د. عادل خلال لقائه بدكتور لطفي بمكتبه بالوزارة بحسب (سونا)، اهتمام الوزارة بتحسين النسل وتحسين الصفات الوراثية بهدف زيادة الانتاج، وأوضح أن تحسين سلالات الماعز يجئ من خلال المشروع المقترح تنفيذه بين الوزارة واكساد بمحطات أبحاث الماعز بولاية نهر النيل بمنطقة بربر والولاية الشمالية بمنطقة دنقلا وولاية الجزيرة بمحطة أبحاث الماعز بمنطقة الهدى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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