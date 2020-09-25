حميدتي: اختلاس مالي وتجاوز في اتحاد الكرة “مفاجئ وصادم”

كشف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس اللجنة المالية نصر الدين حميدتي، إنهم فى الاتحاد العام لكرة القدم فوجئوا مفاجأة كبيرة بعد ثبوت وجود اختلاس مالي وتجاوز باتحاد الكرة بعد تفتيش المراجع العام، وأضاف حميدتى هذا فساد كبير وغير مقبول” خاصة في مؤسسة كبيرة مثل الاتحاد العام لكرة القدم.

وكشف أنهم شكلوا لجنة للتحقيق في هذا الملف الذي وصفه بـ”المفاجئ ـ والصادم” لهم فى الاتحاد العام لكرة القدم، وأكد عدم قبول مثل هذا الأمر البتة، وأن الفيصل هو القانون الذي سيحتكم إليه الاتحاد العام بعد عملية التحقيق الأولية من قبل اللجنة المكونة لهذا الأمر، وأضاف حميدتى إلى أنهم فى الاتحاد العام لكرة القدم وأمانة المال أصدرو قراراً أوقفوا من بعده الموظف المسؤول وشكلوا لجنة للتحقيق ستطالبه بالمثول أمامها لإستجلاء الحقيقة، وبعدها سيتخذون إجراءات قانونية فى مواجهته، وقال: “لن نجامل على الإطلاق والفساد يحسب على اتحاد الكرة.

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وشدد نائب أمين المال على أنهم سيكشفون عن كل المتورطين جميعاً في حال وجود أشخاص آخرين معهم، وكشف حميدتى أن الأمين العام للاتحاد د. أبو جبل أكد أن هنالك خطاباً مزوراً يحمل اسمه وراء عملية الاختلاس، وأعلن حميدتي عن اتخاذ قرار عاجل بمراجعة كل العقود مع الفنادق والكيفية التي تم إيجار الفنادق، وقال لن نسكت على التجاوز.

وبحسب صحيفة الصيحه، فإن وزارة الشباب والرياضة الاتحادية قررت ممثلة فى مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها تكوين لجنة تفتيش لتدقيق حسابات اتحاد الكرة برئاسة عضو المفوضية نوال جحا، بالإضافة إلى ممثلين لديوان المراجعة القومي ووزارة المالية وآخرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)