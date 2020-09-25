معبر ارقين يعاود استقبال سفريات بصات الخرطوم “السبت”

علقت إدارة معبر أرقين سفريات شركات البصات العاملة في سفريات الخرطوم – مصر لمدة ٣ أيام منذ يوم الثلاثاء الماضي لعدم التزام السائقين السودانيين من استخراج تصاريح معتمدة لفحص الكورونا من الجهات المعتمدة.

وأوضح مصدر مسئول بمعبر ارقينل بحسب (سونا)، ان الجانب المصري بالمعبر قام بإرجاع عدد ٣١ بصاً يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لدواعي أن فحص الكورونا الخاص بالسائقين غير معتمدة ومنع جميع رحلات السفريات من الدخول وتم ارجاعهم مما خلق فوضى من الركاب وقاموا بمنع صادر الإبل الذي تزامن لحظة عدم السماح لهم بالدخول من قبل السلطات المصرية .

Advertisements

يذكر أن من ضمن بروتوكول الاشتراطات الصحية أن تتحمل شركات البصات السفرية تبعات أي مشكلة تجاه عدم إيفاء الركاب بشهادات فحص الكورونا المعتمدة لدى سلطات المعابر.

وأضاف المصدر نفسه أن رحلة البص القادم من بورتسودان تم السماح له بالدخول مساء الأربعاء في الجانب المصري بارقين دون عائق أو مشكلة وان معبر اشكيت شهد انتظام حركة سفريات البصات إلى مصر دون توقف وأضاف سيتم استقبال سفريات البصات القادمة من الخرطوم بارقين يوم السبت بعد انتهاء فترة توفيق أوضاع السائقين وسيتم السماح لهم بالإجراءات شريطة أن تكون لديهم شهادة فحص فيروس الكورونا مستخرجة من جهات معتمدة لدى سلطات المعابر في الجانبين كما ينطبق علي جميع العابرين و المركبات الخاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)