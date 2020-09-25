كلية طب الجزيرة تطمئن على ترتيبات إنطلاقة الدراسة بالأحد

اطمأن مجلس رؤساء الأقسام بكلية الطب بجامعة الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة د. وائل نوري عثمان عميد الكلية على الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستئناف الدراسة يوم الأحد القادم، واستعرض الاجتماع موقف إجازة نتائج المقررات الدراسية للدفعات المختلفة والتي قطع فيها مكتب التسجيل والإمتحانات شوطاً مقدراً حيث استمر العمل في إجازة النتائج خلال فترة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا ولم يتبق سوى نتائج ثلاثة مقررات يتوقع إكتمالها خلال الأيام القادمة.
وتناول الاجتماع بحسب (سونا)، التقويم الدراسي الذي جاء متماشياً مع الموجهات الصادرة من أمانة الشؤون العلمية بالجامعة.
وكان منسقي المقررات قد قدموا خلال الاجتماع الجداول الزمنية للمقررات خطة استكمال الدراسة والامتحانات المجدولة حسب التقويم الدراسي المجاز، واستمع الاجتماع لتنوير من لجنة القاعات حول الوضع العام للقاعات الدراسية وجاهزيتها لاستقبال الطلاب.
وشدد الاجتماع على ضرورة إلزام الطلاب بموجهات إدارة الخدمات الصحية ووزارة الصحة لضمان العودة الآمنة وتكليف لجنة مصغرة برئاسة نائب العميد لمتابعة تنفيذ الموجهات الصحية والتنسيق مع الخدمات الصحية لوضع خطة للتعامل مع أي مستجد أو طارئ، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والعمل الدؤوب في تحسين البيئة ومستوى النظافة بالكلية بالتنسيق مع إدارة ومشرفة البيئة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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