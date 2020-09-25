إختيار أول نقابة للعاملين بالنيابة العامة

جرت يوم أمس الخميس برئاسة مباني النيابة العامة أول إنتخابات لجمعية عمومية للعاملين بالنيابة العامة لاختيار أعضاء نقابة العاملين بالنيابة العامة بحضور كبير من العاملين، حيث فازت القائمة الأولى بالتزكية وتم انتخاب أعضاء نقابة العاملين بالنيابة العامة كأول نقابة للعاملين منذ تأسيس النيابة العامة وانفصالها عن وزارة العدل.

وضمت القائمة المنتخبة خالد آدم محمد رئيساً ونزار المأمون نائباً للرئيس، ومعتصم محمد عمر أميناً عاماً، وميرفت حسن أميناً للمال. وفاز بعضوية المكتب التنفيذي عدد 11 عضو برفقة الضباط الأربعة وهم: مجدي حسين ، كامل ماريق، هشام الشمين ، علاء الدين عمر ، مصعب عمر، اشرف علاء الدين، طيب الأسماء ابراهيم، عزيزة عمر، ناهد احمد بابكر، مشاعر ميرغني فرح، سندس التوم.

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جرت الانتخابات بحسب (سونا)، وسط أجواء ديمقراطية، ونالت القائمة الفائزة رضا أغلبية العاملين بالنيابة العامة، وتمثل انتخابات الجمعية العمومية حدثاً تاريخياً لأول نقابة للعاملين بالنيابة العامة منذ تأسيسها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)