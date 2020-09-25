رئيس المريخ يلتقي “وفد الثورية” والتأمين على مباراة “كأس السلام”

إلتقى آدم سوداكال رئيس نادي المريخ بمكتبه بالخرطوم وفد مقدمة الجبهة الثورية الموقع على اتفاقية السلام بعاصمة دولة الجنوب جوبا.

وقدم وفد الجبهة الثورية شرحاً مفصلاً لرئيس المريخ حول ما تم من اتفاق بجوبا، حيث بارك رئيس نادي المريخ خطوة توقيع اتفاقية السلام.

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وبحسب صحيفة الدار، أمن الطرفان على إقامة مباراة تحمل اسم “كأس السلام”، وذلك بعد موافقة الاتحاد السوداني لكرة القدم على إقامتها، وتجئ الخطوة دعماً لعملية السلام بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)