تعين د. محمد المكي رئيساً للمجلس القومي للتخصصات الطبية

اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وبناءً على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء قراراً بتعيين السيد/أ. د. محمد المكي أحمد عبدالله رئيساً للمجلس القومي للتخصصات الطبية . ووجه القرار وفق ( سونا) وزارات شؤون مجلس الوزراء (المجلس القومي للتخصصات الطبية) والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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