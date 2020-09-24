حميدتي يلتقي قوى البرنامج الوطني بقيادة السيسي

التقي النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو بقوي البرنامج الوطني للفترة الانتقالية والمشروع الوطني برئاسة د. التجاني سيسي رئيس تحالف نهضة السودان وبحضور كل من عبدالوهاب (الموتمر الشعبي) و بشار ارو (حزب العدالة القومي) وغاندي معتصم (الطريق الثالث) وعبدالله مسار نائب رئيس تحالف نهضة السودان وطارق بريقع (الحزب الاتحادي الديمقراطي) حيث تسلم نسخة من البرنامج الوطني

وكذلك مقترح المشروع الوطني وناقش الاجتماع اهمية البرنامج الوطني وامن الاجتماع علي عرض البرنامج والمشروع الوطني علي كل القوي السياسية وكذلك تقديمه للسيد رئيس مجلس الوزراء عند الاجتماع معه

واكد حميدتي وفق صحيفة أخر لحظة علي اهمية المشروع والسعي لاخذ الاجماع عليه وكان الاجتماع ناجحا ومفيدا ومثمرا وسوف تعقد قوي البرنامج الوطني والمشروع الوطني مؤتمرا صحفيا لتوضيح محتوياته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)