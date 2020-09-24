الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب

اعلنت دولة الإمارات استئناف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداء من الخميس وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء جائحة كورونا. وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان نشرته وسائل الإعلام وفق صحيفة اخر لحظة إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض كوفيد-19 وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو الماضي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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