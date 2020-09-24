حجز ارصدة وحسابات (35) من ولاة ووزراء بالنظام السابق

اصدر والي سنار الماحي محمد سليمان رئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بالولاية نشرة الي بنك السودان بسنار لحجز ارصدة وحسابات (35) من قيادات النظام السابق من ابناء الولاية في كافة مصارف سنار . وتضمنت نشرة بالرقم (28) وفق صحيفة (آخر لحظة) رموز المؤتمر الوطني في مقدمتهم الولاة السابقون أحمد عباس (سنار) ، فضل المولى الهجا(غرب دارفور ) ومحمد حامد البلة (نهر النيل) ورئيس المجلس التشريعي الأسبق اسامه عبد الكريم وعدد من الوزراء السابقين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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