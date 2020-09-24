إطلاق سراح صلاح ادريس

اطلقت السلطات سراح مدير شركة النقل النهري الباشمنهدس صلاح ادريس على بعد بعد اعتقال تجاوز مدة عام ادريس وصل مسقط رأسه بود الحبشي بمحلية المتمة ولاية نهر النيل وحظى باستقبال حاشد من اهله وأعيان المنطقة وفق صحيفة أخر لحظة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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