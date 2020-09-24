شحنة مساعدات إنسانية فرنسية للسودان

أعلنت فرنسا عن ارسال اول دفعة من العون الاغاثي الانساني للسودان والتي تصل الخرطوم يوم السبت .

وقالت السفارة الفرنسية في السودان في بيان صحفي انه وفي أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت بشدة على البلاد، قررت السلطات الفرنسية تزويد السلطات السودانية بـ 27 طنًا من المعدات الإنسانية الطارئة لمساعدة السكان المتضررين.

وقال البيان الصحفي وفق( سونا ) انه ستصل مطار الخرطوم بعد ظهر يوم السبت 26 سبتمبر شحنة أولى من 13 طناً من المعدات، تشمل خياماً عائلية، ومستلزمات مطبخ، وفرش أرضية، أغطية، و أقراص تنقية مياه توزعها السلطات السودانية على المحتاجين. ومن المقرر تسليم شحنتين أخريين يومي 28 سبتمبر و 3 أكتوبر.

Advertisements

واشار البيان الى انه ستستفيد حوالي 250 أسرة، أو ما يقارب 1300 شخص من هذه المعدات على المدى القصير.

واوضح البيان ان هذا الدعم، الممول من مركز الأزمات والدعم، التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، يمثل جزءاً من آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)