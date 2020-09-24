الصحة تسجيل ( 14) حالة كورونا جديدة ولا وفيات

اعلنت وزار ة الصحة الاتحادية عن تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق التقرير الوبائى ليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020م والذي اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365 ) وبحسب التقرير فقد تم تسجيل 12 حالة بولاية الخرطوم وحالتان بولاية الجزيرة ولم تسجل وفيات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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