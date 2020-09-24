العاملون ببنك النيلين يدخلون في إضرابٍ مفتوحٍ عن العمل الأحد المُقبل

أعلنت لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك النيلين، الدخول في إضراب مفتوح اعتباراًومن يوم الأحد المقبل الى أجلٍ غير مسمى.

وقال رئيس لجنة تسيير نقابة بنك النيلين، علم الدين أحمد عمر إنّ أهم مطالب العاملين تشمل الإصلاح الإداري والذي يتمثل في تعيين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك وفقاً لضوابط الحوكمة والوثيقة الدستورية، إلى جانب إعادة لائحة فوائد ما بعد الخدمة وإلغاء نظام صندوق التأمين الاجتماعي، فضلاً عن زيادة الأجور ومساواتها مع أجور موظفي بنك السودان المركزي، وأضاف أن مرتبات العاملين ببنك النيلين أقل كثيراً من الزيادة التي أجرتها الدولة في هيكل الأجور لموظفي القطاع العام.

وبرّرت اللجنة في بيان وفق صحيفة (السوداني) نسخةً منه، الدخول في الإضراب لعدم استجابة الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم العادلة من زيادة الأجور وملء الفراغ الإداري، بالإضافة لمعالجة قضية تحويل استحقاقات نهاية الخدمة للتأمينات الاجتماعية.

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وأكدت اللجنة استعدادهم برفع الإضراب متى ما تحققت مطالبهم. وتوجّهت بالاعتذار لعملاء البنك من الإجراء. مؤكدة أنه فُرض عليهم فرضاً. وأعربت عن شكرها لكل من حاول وسعى لمعالجة مطالبهم، منهم الأمين العام لمجلس السيادة والأمين العام لمجلس الوزراء، الذين اجتهدوا، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بعد تعنُّت بنك السودان المركزي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)