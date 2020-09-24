والي غرب كردفان يصدر عدداً من القرارات

أصدر حماد عبد الرحمن صالح والي غرب كردفان عدداً من القرارات تم بموجبها إعفاء مدير عام الأراضي الأستاذ عادل عجبنا جارالنبي من منصبه وتعيين عمر احمد برشم المراد بدلاً عنه . كما أصدر وفق ( سونا) قراراً آخر قضى بتشكيل لجنة لمشروع سلعتي بالولاية برئاسة ممثل وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية رئيساً ومدير إدارة التعاون بالوزارة عضواً ومقرراً . Advertisements واصدر والي غرب كردفان قراراً ولائياً أيضاً بتعيين الدود حامد محمد حامد مديراً لورشة صيانة العربات الحكومية بالولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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