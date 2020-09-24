النائب العام: التعامل مع أحداث كسلا تم بمهنية واحترافية

أكد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر ان التعامل مع أحداث ولاية كسلا تم بشكل مهني واحترافي من جانب القوات الامنية، وتأسف الحبر في ذات الوقت على ماحدث من تجاوزات وتفلتات أدت الى وفيات واصابة اعداد كبيرة من المواطنين وما وصل النفس والمال من ضرر.

ودعا الحبر خلال لقائه لجنة امن ولاية كسلا برئاسة امين عام حكومة الولاية ارباب محمد الفضل ممثل والي كسلا وذلك ضمن برنامج زيارته للولاية، كل مواطني شرق الشرق للتعايش السلمي الذي ظل يسيطر على الحياة الاجتماعية طوال مدة من الزمن وتجاوز مسألة الخلافات .

كما دعا النائب العام الى تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية مبينا ان هنالك كثير من المؤسسات يمكن ان تسير في اتجاه تحقيق التوأم السلمي والاجتماعي بالإضافة الى المؤسسات التقليدية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على ترك سياسة العنف وخطاب الكراهية الذي أجج الصراعات.

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واوضح مولانا الحبر ان زيارته لولاية كسلا تجئ بغرض الوقوف على الأحداث التي وقعت بالولاية وكافة المسائل المتعلقة بالمسائل الأمنية والقانونية بالإضافة الى تسريع تقديم القضايا ووضعها امام المحاكم ومعرفة تأخيرها وتأكيد سيادة حكم القانون بالإضافة الى الجلوس مع وكلاء النيابات لمناقشة كل قضية ومايمكن ان يسرع في اجراءات العمل النيابي .

وكشف النائب العام عن اوامر قبض صدرت لكل الأشخاص الذين ظهرت بلاغات ميدانية في مواجهتهم مبينا أن هذه الخطوة متروكة لتنفيذ النيابة بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة حتى القوات المشتركة مشيرا الى أن هناك توجيهات صادرة لكل الأجهزة الأمنية والشرطة في ان تساعد النيابة العامة في تنفيذ أوامر القبض الصادرة لكل من تكون له علاقة بالأحداث.

واضاف مولانا الحبر وفق ( سونا) ان هنالك بعض القضايا قدمت للمحاكم وصدرت فيها احكام من منطلق المبدأ العام بأن لا افلات من العقاب ومتابعة المتهمين وتقديمهم الى المحاكم مشيرا الى أن هناك تحقيقات ادارية فيما يلي الأجهزة التي كانت على الأرض في منطقة حلفا الجديدة ، واكد الحبر في هذا الصدد الالتزام بسيادة حكم القانون والقيام بالتحقيقات بدقة في كل القضايا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)