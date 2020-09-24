التفاصيل الكاملة لرفع السودان من قائمة الإرهاب في مراكز صنع القرار الأمريكية

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيمهد الطريق للسودان لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في اتفاق مماثل لتلك التي ساعدت فيها إدارة ترمب الدولة اليهودية هذا الشهر مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي احتفل بها الرئيس ترمب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، ووعد بأن الدول الأخرى ستنضم إليهم قريباً، وقالت الصحيفة إن الاتفاق الدبلوماسي الكامل بين إسرائيل والسودان سيكون صعباً، إن لم يكن مُستحيلاً، في حال بقاء السودان على قائمة الإرهاب الأمريكية،

وكشفت الصحيفة الأمريكية وفق صحيفة السوداني عن خطة دفع السودان تعويضات مالية لضحايا أمريكان وان الأموال سيتم وضعها في حساب ضمان وتسليمها للضحايا بمجرد أن يمنح الكونجرس السودان، حصانة من المطالبات القانونية المستقبلية للهجمات الإرهابية السابقة، في الوقت ذاته، كشفت الصحيفة عن رفض الكونجرس إدراج الحماية القانونية في مشروع قانون الإنفاق الذي تم التفاوض بشأنه هذا الأسبوع، ورجّحت الصحيفة أن يكون دفع التعويضات في نوفمبر المقبل

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في السياق ذاته، كشفت “نيويورك تايمز”، عن نية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب دون انتظار الكونجرس، وقالت الصحيفة مع تعثر التسوية بين الولايات المتحدة والسودان في الكونجرس، إن بومبيو مستعد للمضي قدماً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. إذ يتمتع وزير الخارجية بصلاحية إزالة السودان من القائمة دون موافقة الكونجرس.

على صعيد متصل، قال محامي السودان في واشنطن، كريستوفر كوران، إن الحكومة الانتقالية تريد “الانضمام بالكامل إلى مجتمع الدول المحترمة”. وقال في بيان يوم الأربعاء، إن ذلك سيحدث بدخول السودان في التجارة الدولية وتسوية التزاماته السابقة و”التنحي الوشيك كدولة راعية للإرهاب”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)