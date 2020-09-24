ضبطت السلطات المحلية ببلدية القضارف (180) طناً من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية.
ونظمت إدارة الصحة بالتعاون مع هيئة المواصفات، حملات تفتيشية بالسوق العمومي للرقابة على المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية داخل السوق العمومي.
وشدد المدير التنفيذي لبلدية القضارف بحسب صحيفة الصيحة، على تطبيق الأوامر المحلية للمخالفين، ودعا المواطنين للتأكد من تاريخ صلاحية المنتج حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأوضح أن الحملات جاءت لتفريغ السوق العمومي من الظواهر السالبة والمخالفات التي تهدد صحة وأمن المواطن.
فيما جدد مدير هيئة المواصفات والمقاييس بالقضارف، حرص إدارته بالتنسيق مع السلطات المختصة، على تحقيق المواصفة المطلوبة لضمان الجودة للسلع الاستهلاكية لتوفير منتج صحي للمواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط (180) طناً من السلع الفاسدة بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.