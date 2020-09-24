ضبط (180) طناً من السلع الفاسدة بالقضارف

ضبطت السلطات المحلية ببلدية القضارف (180) طناً من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية.

ونظمت إدارة الصحة بالتعاون مع هيئة المواصفات، حملات تفتيشية بالسوق العمومي للرقابة على المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية داخل السوق العمومي.

وشدد المدير التنفيذي لبلدية القضارف بحسب صحيفة الصيحة، على تطبيق الأوامر المحلية للمخالفين، ودعا المواطنين للتأكد من تاريخ صلاحية المنتج حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأوضح أن الحملات جاءت لتفريغ السوق العمومي من الظواهر السالبة والمخالفات التي تهدد صحة وأمن المواطن.

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فيما جدد مدير هيئة المواصفات والمقاييس بالقضارف، حرص إدارته بالتنسيق مع السلطات المختصة، على تحقيق المواصفة المطلوبة لضمان الجودة للسلع الاستهلاكية لتوفير منتج صحي للمواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)