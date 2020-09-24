صحة الخرطوم تؤكد تحسبها لأى حالات إصابة بالكوليرا

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ترتيبات لتهيئة المستشفيات وتخصيص غرف للعزل تحسباً لظهور أي حالات للكوليرا أو الاسهالات المائية ومجابهة كافة أمراض الخريف بالولاية عقب انحسار فيضان النيل.

وأعلن مدير مركز عمليات الطوارىء والاستجابة بوزارة الصحة د. خالد محمد زين بحسب (سونا)، في الاجتماع الدوري بالمنظمات عن اتجاه لتوزيع بروتوكول علاجي على المستشفيات والمنظمات العاملة في الصحة والتعرف على مشاكل المياه بالولاية مشدداً على أهمية نشر الوعي بين المواطنين .

واستعرضت مدير إدارة المنظمات مرام عثمان آدم محمد تقرير مشاركة المنظمات في الطوارىء الصحية للخريف وأكدت المشاركة الفاعلة لعدد مقدر من المنظمات من بينها الهلال الأحمر بعدد 13 ألف متطوع و العون الطبي وصندوق إعانة المرضى وكير السويسرية وغيرها من المنظمات التي ساهمت بتقديم الدعم الطبي بالعيادات المتنقلة والدعم العيني إضافة إلى المشاركة في إصحاح البيئة بمناطق المتضررين.

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فيما استعرض مركز عمليات الطوارىء تقريره بعرض المناطق المتاثرة داخل الولاية والتدخلات التي تمت من قبل الإدارات في جوانب صحة البيئة والتحصين ضد الشلل والوبائيات، كما أكد المشاركون على أهمية التدريب للمشاركين في الحملات وضرورة الوصول إلى جميع الأسر المتضررة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)