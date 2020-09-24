تجمع المهنيين: ننتظر نتائج زيارة البرهان لنعلن موقفنا

أبدى تجمع المهنيين السودانيين تحفظه على زيارة رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له للإمارات، التي أجرى خلالها مباحثات مع الإدارة الأمريكية امتدت (3) أيام لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال عضو مجلس تجمع المهنيين عمار الباقر في تصريح بحسب المواكب أمس الأربعاء، إن تجمع المهنيين لم يطلع على نتائج الزيارة حتى يقرر بشأنها، وأضاف: ننتظر ما أسفرت عنه الزيارة والإطلاع على نتائج زيارة الإمارات لنقول رأينا فيها بكل وضوح، وتابع: “لا نريد الاستعجال في مثل هذه القضايا المهمة.

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مؤكداً أن البرهان سيعقد اجتماعاً مع مجلسي السيادة والوزراء لإطلاعهما على نتائج زيارته للإمارات، وأعلن الباقر عن اجتماع التجمع عقب الإطلاع على النتائج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)