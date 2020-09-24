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قرار الكونجرس بتعزيز الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان.. انقلاب لإدارة ترامب

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Samira Yousif 0 تبليغ

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قالت مصادر أميركية مطلعة أنه من غير المتوقع أن ينتظر الرئيس ترامب قرار الكونجرس، بشأن السودان.

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وقالت بحسب صحيفة السوداني إن تعزيز الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان سيكون بمثابة انقلاب للإدارة، بالنظر إلى تاريخهما المضطرب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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