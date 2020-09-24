قرار الكونجرس بتعزيز الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان.. انقلاب لإدارة ترامب

قالت مصادر أميركية مطلعة أنه من غير المتوقع أن ينتظر الرئيس ترامب قرار الكونجرس، بشأن السودان. Advertisements وقالت بحسب صحيفة السوداني إن تعزيز الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان سيكون بمثابة انقلاب للإدارة، بالنظر إلى تاريخهما المضطرب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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