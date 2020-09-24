الفنانة مونيكا روبرت تدخل (دائرة الشك)

بثت قناة سودانية دراما إحدى القنوات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون أمس فيلم (دائرة الشك) في عرض ثان للفيلم الشهير الذي يعد من أبرز الأفلام التلفزيونية ذات الإنتاج الكبير التي تم تصويرها وتقديمها خلال السنوات الماضية وحقق نسبة مشاهدة عالية خلال عرضه الأول عبر شاشة تلفزيون السودان.

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وقدم فيلم (دائرة الشك) لأول مرة الفنانة مونيكا روبرت كممثلة حيث لعبت دور البطولة ونالت الإشادة من رواد وشباب الدراما، وتألقت في تقمص الشخصية وقدمت دورها بتلقائية وبصورة لافتة ومميزة وشاركها في البطولة بحسب صحيفة السوداني، الممثل عزالدين العمدة الذي لعب دور طبيب جراح اتهم بقتل أحد رجال الأعمال خلال عملية طارئة بسبب الغيرة بعد أن خطف منه محبوبته وخطيبته مونيكا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)