تقارير أمريكية: مفاوضات أبوظبي انتهت دون اعتراف السودان بإسرائيل

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تعثر المفاوضات السودانية الأمريكية التي احتضنتها الإمارات على مدى ثلاثة أيام ماضية، وذلك بعد رفض المسؤولين الأمريكيين تقديم التزام قاطع وفق جداول زمنية محددة لتقديم المساعدات للسودان ورفع اسمه من قائمة الإرهاب دون شروط.
وقال الصحفي الأمريكي المهتم بالشرق الأوسط، باراك رافيد بحسب صحيفة الصيحة، إن المفاوضات بين السودان والولايات المتحدة انتهت في أبوظبي دون إحراز تقدم بشأن اعتراف السودان بإسرائيل.
وينقل رافيد عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات: إن الوفد السوداني طالب بحزمة مساعدات فورية بقيمة 3 مليارات دولار والتزام بمزيد من المساعدات في المستقبل إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين الطرفين فيما يتعلق بالمساعدة التي يمكن أن يتوقعها السودان من الولايات المتحدة والإمارات مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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