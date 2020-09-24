شاهد بالفيديو : سوداني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصوات تصرخ وآخر يقبله إعجاباً بصوته

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة تقشعر لها الأبدان مما جعل الجميع ينصتون من أجل الاستماع له.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد أبدي عدد كبير جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بصوت الشاب الذي قالوا إنه نجح في استخدام مهارة صوته وتسخيرها في مدح الحبيب المصطفي عليه الصلاة والسلام فضلاً عن اتجاهه للغناء الذي أصبح بإمكان اي شخص الخوض فيه.

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)