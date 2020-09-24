(13) مليون مواطن لم يستخرجوا الرقم الوطني

أكد مدير عام هيئة السجل المدني السابق الفريق عوض النيل ضحية، أن نسبة إستخراج الرقم الوطني في الفترة الماضية بلغت (80%).

Advertisements

وكشف خلال فعالية احتفال باستخراج الرقم الوطني بمحلية أمبدة نظمه تجمع الإدارات الأهلية، أن عدد الذين لم يقوموا بإستخراج الرقم الوطني بلغ (13) مليون مواطن، أغلبهم في أطراف العاصمة والولايات المتأثرة بالنزاعات والحروب، ودعا إلى التعامل معهم بخصوصية، ولفت إلى أن النساء من أكثر الفئات التي تهتم بإستخراج الرقم الوطني.

من جانبه، قال مدير السجل المدني بولاية الخرطوم العميد شرطة صديق صلاح الدين بحسب صحيفة الصيحة، إن إستخراج الرقم الوطني شراكة بين الشرطة والدولة ممثلة في وزارة الرعاية الإجتماعية ومؤسسات التجمع المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)