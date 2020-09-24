المحكمة ترفض شطب بلاغ جنائي ضد مستشار قائد الدعم السريع

رفضت محكمة جنايات الخرطوم شرق شطب الدعوى الجنائية المدونة ضد مستشار قائد قوات الدعم السريع امجد فريد، يواجه الاتهام فيها بمخالفة المادة “142” من القانون الجنائي المتعلقة بتسبب الاذى الجسيم. وعقدت المحكمة جلسة اجرائية لمحاكمته وذلك في البلاغ المدون ضده من قبل طليقته. وأشارت بينات اولية بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان البلاغ مدون منذ العام 2014 وتم حفظه بيد ان الشاكية وهي خارج البلاد اوكلت محامياً ضليعاً لتحريك البلاغ مجدداً واحالته للمحكمة، وقطعت المحكمة موعداً للسير في الاجراءات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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