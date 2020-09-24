باني: الموسم الجديد في ديسمبر واحتمال بإلغاء “كأس السودان”

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم الفاتح باني، أن عودة الممتاز كانت ناجحة، خاصةً أن كل جولة لُعبت فيها 8 مباريات، في اليوم الواحد، ومرت بسلام، ولم نواجه أي مشاكل، كما لمسنا تعاوناً كبيراً من كل الأندية المشاركة، ومن اتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم،

واعترف بانى أن البرمجة الحالية للدورى الممتاز ضاغطة ولكن بمعدل 72 ساعة بين المباراة والتي تليها، وهي في رأيي فترة متناسبة مع الروزنامة التي وضعناها لاستكمال الدوري، في 20 أكتوبر المقبل، وعن وجود ملاعب بديلة حال حدوث أي طارئ فى أحد الملاعب أن هناك استاد نادي التحرير ببحري، والذي لم نستخدمه حتى الآن، وهناك ملعب مدينة الصحافة، وهي قادرة على استقبال مباريات بدون جمهور.

وعن عودة الجمهور للملاعب والدخول لمشاهدة المباريات أبان باني بحسب صحيفة الصيحة، أن الخطاب الذي ورد إلينا، من الجهة التي رفعت الحظر الصحي، هو أن نلعب مباريات الدوري دون جمهور، ونحن ملتزمون بذلك، ولكن إذا تغير الأمر، وسُمح بدخول الجمهور للملاعب، فإننا سنقوم بتقدير الوضع، من حيث الاشتراطات الصحية والعدد المسموح له بالدخول، وأشار إلى أن مصير بطولة المرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز الدوري التأهيلي، وكأس السودان القومي وما تبقى من مباريات البطولة سينطلق في سبتمبر الجاري، وأما كأس السودان القومي، فلم نتخذ فيه قراراً بعد، لكن ربما تُلعب مراحله المتبقية بعد نهاية الدوري الممتاز.

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وكشف باني أن حجم الخسائر التي يتكبدها الاتحاد العام لكرة القدم جراء إكمال الدوري بهذه الطريقة التي نراها ليست بالقليلة لأن تكلفة إقامة 8 مباريات في اليوم الواحد، تتراوح ما بين 400-500 ألف جنيه، وأوضح أن الموسم الجديد سينطلق بعد انتهاء المباريات المتبقية للموسم الحالي مباشرة، لأن برنامج الموسم المحلى يقتضي الانتهاء منه يوم 31 مايو من كل سنة، لذا أتوقع أن يبدأ الموسم الجديد، في أول ديسمبر المقبل، وأشار إلى أن تتويج المريخ بالكاس لعام 2018م سيكون من خلال واحدة من مباراتيه فى الدورى الممتاز، بالجولتين المقبلتين من الدوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)