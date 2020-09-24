وفد سوداني من المستثمرين في زيارة رسمية لإثيوبيا

وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وفدا يضم 26 عضوا من المستثمرين السودانيين في زيارة رسمية يوم (الثلاثاء) الماضي.

وبهذه المناسبة قال السفير الإثيوبي لدى دولة السودان السفير يبلطال أعمرو، إن الأعمال جارية لزيادة المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين من خلال تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، خلال إقامتهم في إثيوبيا، سيزور الوفد أيضًا فرصًا للاستثمار في إقليم عفار، وبيشوفتو بإقليم أوروميا وأربا مينش في إقليم شعوب جنوب البلاد.

وزار المستثمرون، ومعظمهم من قطاع السياحة ، فرص الاستثمار المتاحة في إقليم أمهرا، ضمن مشاركتهم في برنامج “التغذية من أجل الوطن”.

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وقال رئيس مكتب السياحة والثقافة بإقليم أمهرا الدكتور مولوقن أدان، بحسب صحيفة أول النهار، إن الزيارة ستساعد في تحفيز قطاع السياحة في إثيوبيا، وأن الحكومة تقوم حاليا بإنشاء البنية التحتية وإجراء استعدادات اللازمة لاستضافة الإستثمارات الخارجية في الإقليم.

وأوضح الدكتور مولوقن بان الوفد سيقوم بزيارة إقليم عفار ومدينة بيشوفتو بإقليم أوروميا ومدينة أربامنتش بإقليم شعوب جنوب البلاد لتفقد فرص الاستثمارات المتاحة في هذه الاماكن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)