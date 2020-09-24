البرهان يضع أمر التطبيع مع إسرائيل أمام أجهزة الحكم

عاد إلى الخرطوم ظهر أمس الأربعاء الوفد السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قادماً من دولة الإمارات بعد إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت ثلاثة أيام بينها التطبيع مع إسرائيل.
وقال بيان للوفد بحسب صحيفة الديمقراطي، إن المحادثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقاً لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام.
وأضاف “سيتم عرض نتائج هذه المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي ومناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حولها بتحقيق مصالح وتطلعات الشعب السوداني”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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