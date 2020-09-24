حملة لضبط الأسواق بالخرطوم وإلزام التجار بديباجات الأسعار

نفذت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم عبر الإدارة العامة للتجارة وشؤون المستهلك بقطاع التجارة، حملات واسعة لضبط الأسواق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، تستهدف جميع الأسواق والمتاجر بالولاية، ومدى التزام التجار بوضع الديباجات على السلع الاستهلاكية ومراجعة صلاحيتها.

وانتظمت الحملة التي نفذتها إدارة شؤون المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين بحسب صحيفة الصيحة، سوق بحري وسوق (6) بمحلية شرق النيل ومحلات تجارية بضاحية بري المعرض والصحافة شرق والخرطوم شرق بمحلية الخرطوم، واسفرت عن ضبط ورصد أسعار السلع الأساسية، وضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ودونت بلاغات ضد تجار مخالفين.

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ووجهت إدارة حماية المستهلك ومباحث التموين التجار بالالتزام بوضع ديباجات الأسعار، والإمتناع عن عرض المواد الغذائية (فلت) ودون تاريخ انتهاء.

يذكر أن الحملة الواسعة تستمر خلال الأسبوع القادم لتشمل جميع المحال التجارية بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)