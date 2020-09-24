طالب وكيل وزارة الري مهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور بإجراءات قانونية مشددة في مواجهة المعتدين على منشآت الري بمشروع الجزيرة، وتقديمهم إلى محاكمات عبر نيابات الري بالمشروع الجزيرة. وتعرضت عدد من الأبواب المنظمة لتدفق المياه بأقسام ري شمال الجزيرة وشرق المناقل لتعديات جسيمة بالكسر إلى جانب تعرض “ميجر” الترعة الرئيسية “الفرنجة” إلى كسر بفعل فاعل أدى بحسب صحيفة الجريدة، إلى هدر المياه بصورة كبيرة فيما تعرض “ميجري” منطقة “أبوقوته و31 الهدي لتعديات مماثلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يكشف عن تعديات مُتكررة على منظومات الري بمشروع الجزيرة والمناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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