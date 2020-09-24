اعتصام القولد يدخل يومه الثالث ومطالب بالغاء تخصيص أراضي الشمالية 99 عاماً للراجحي

دخل اعتصام مواطني محلية القولد بالولاية الشمالية أمام مباني المحلية يومه الثالث احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبها والتي على رأسها إلغاء القرار الذي منح النظام البائد بموجبه مجموعة المستثمر السعودي الراجحي تخصيص بكل أراضي المحلية الواقعة غرب طريق شريان الشمال لمدة 99 سنة وإزالة كل الآثار المترتبة عليه وتطبيق أحكام قانون الإستثمار عليه بجانب إلغاء أي تخصيص تم خلال عهد النظام البائد وإلزام كل من قام بالإستثمار إستثماراً فعلياً بتوفيق أوضاعه مع أهل القرى التي وقعت استثماراته في أراضيها.

وطالبت لجان المقاومة والأجسام المطلبية بالقولد في بيان مشترك أمس بتعيين المدراء التنفيذيين في المحلية ومدراء الوحدات الادارية كما يجب ان يتم ذلك من خلال ترشيحات قوى الحرية والتغيير في المحلية بالتوافق مع لجان المقاومة والأجسام المطلبية ، فضلاً عن تحقيق المطالب التي رفعتها الاجسام المطلبية والتي تضمنت إلغاء القرار الذي أصدره الرئيس المخلوع وتم بموجبه نزع أراضي الولاية الشمالية من سلطة الولاية وخص بها إدارة السدود وإلغاء كافة القرارات التي صدرت لاحقاً اعتماداً على ذلك القرار وإزالة كل الآثار التي ترتبت عليها من مشاريع كبرى لم تشرع الجهات التي خصصت لها في استثمارها، ومراجعة عقود المستثمرين الاجانب والنافذين الذين تم تجديد عقودهم دون الايفاء بشروط العقد مع وزارة الزراعة.

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وشددت لجان المقاومة والأجسام المطلبية بحسب صحيفة الجريدة، شددت على ضرورة إعادة كل الأراضي المستردة وفقاً للترتيبات أعلاه من منتصف نهر النيل شرقاً وحتى حدود الولاية غرباً.

بالاضافة الى إعادة نظام التعاونيات وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية، وإعادة النظر في تكوين مجالس أمناء المستشفيات والمدارس وتكوينها وفق المعايير التي يقتضيها ميثاق الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)