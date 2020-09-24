المالية: لا تعديل أو تراجع عن هيكل الأجور

استبعدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وجود أي إتجاه لتعديل هيكل الأجور الجديد والعودة للهيكل القديم.
وقالت وكيل الوزارة آمنة أبكر وفقاً لمصادر أمس: “لا يمكن لأي جهة أن تعدل في الهيكل بعد أن تمت إجازته من مجلس الوزراء”. وأضافت: “مافي جهة بتقدر تكسر قرار تمت إجازته من رئيس مجلس الوزراء”.
وأشارت آمنة بحسب صحيفة الصيحة، إلى إمكانية القيام بعملية إصلاح في الهيكل الجديد مثلما تم في العام 2013م، ونوهت إلى أن الهيكل الراتبي الجديد هو سياسة دولة لا يمكن التراجع عنها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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