صحة الشمالية: عدد الوفيات 8 ولم تثبت الفحوصات أن السبب هو الحمى النزفية

أكد مديرعام وزارة الصحة بالولاية الشمالية أن عدد الوفيات التي تم حصرها أمس الاول 8 حالات.

وشكك في أن الوفيات التي حدثت بسبب الحمى النزفية، وقال في تصريح بحسب صحيفة الجريدة: لم تثبت الفحوصات حتى الآن انها حمى نزفية ونحن في انتظار نتيجة الفحص لتشخيص تلك الحميات، ولفت الى ان الولاية مرت بظروف الخريف والفيضانات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)