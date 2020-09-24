رئيس اللجنة: رموز النظام البائد يعرقلون المرحلة الثانية من الطريق

كشف نائب رئيس اللجنة العليا للطريق القومي مدني الخرطوم صلاح علي البصير عن عرقلة رموز النظام البائد بالمركز والولاية لتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق.

وقال البصير خلال الاجتماع باللجنة العليا الذي ترأسه والي ولاية الجزيرة أمس: هناك شيء مقصود من النظام البائد لتدمير الجزيرة، وذكر ان خطاب الضمان الخاص بالمرحلة الثانية ببنك السودان وبتمويل من بنك النيل، واشار لرعاية الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادى لمشروع المسار الثاني للطريق القومي مدني الخرطوم وأوضح ان المرحلة الثانية للطريق بطول ٥٠ كلم تمتد من فداسي حتى أبوعشر، ولفت إلى أن المرحلة الثالثة بطول١١٠ كلم تمتد من ابوعشر وحتى الخرطوم مقدمة كمنحة صينية من شركة سيسكو تحتاج للتجديد.

من جهته أكد والي الجزيرة د.عبدالله أحمد علي إدريس على ضرورة إكمال المرحلة الثانية من الطريق القومي مدني الخرطوم بطول ٥٠ كلم، وتعهد لدى ترؤسه أمس اجتماع اللجنة العليا بالعمل بحسب صحيفة الجريدة، تعهد على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل وأشار لأهمية الطريق لما يمثله من استراتيجية للاقتصاد السوداني مما سيجعله شرياناً للحياة لوقف نزيف الحوادث المرورية التي أزهقت أعداداً كبيرة من الأرواح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)