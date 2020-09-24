في تصعيد خطير.. أزمة “مكتومة” بين مصر والسودان بمعبر أشكيت

ظهرت أزمة مكتومة بين مصر والسودان بمعبر أشكيت والمعابر البرية بين البلدين على خلفية نتائج فحص فايروس “كورونا”.

وكشفت مصادر مطلعة، عن إرجاع الجانب المصري لعدد من الشاحنات والبصات السفرية ومنع دخولها إلى مصر بسبب عدم مصداقية فحص “كورونا” للركاب والسائقين.

وأوضحت المصادر أمس بحسب صحيفة الصيحة، أن السلطات المصرية وصفت فحص كورونا بـ”المضروب”، وعلى إثره رفضت إدخال المركبات السودانية، وأشارت إلى أن الجانب السوداني بدوره رفض إدخال المركبات المصرية ومنع دخولها عقب دخولها الأراضي السودانية كنوع من رد الفعل.

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وأكدت المصادر، تأزم الأوضاع في المعابر على خلفية هذه الأزمة وتكدس المركبات المصرية والسودانية التي تحمل سلع الصادر والوارد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)