اتحاد المخابز يحذر من توقف 500 مخبز بالخرطوم خلال يومين

كشفت اللجنة التسييرية لأصحاب المخابز عن توقف الف و 500 مخبز بولاية الخرطوم خلال اليومين القادمين، وأرجعت ذلك الى نقص توزيع حصص الدقيق المدعوم من 35 الف جوال الى 22 الف جوال أسبوعياً.

وقال عضو باللجنة التسييرية: تناقصت حصص المخابز البلدية حيث تصل كل مخبز خلال ثلاثة أيام مابين12 جوال الى 7 جوالات، اما المخابز الآلية فقد انخفضت حصتها مابين 10 جوالات الى 20 جوال، ووصف ذلك بالوضع الكارثي.

ونوهت الى أن نقص الحصص أدى الى تقلص عمل المخابز اليومي الى ست ساعات فقط، وأوضح عضو اللجنة التسييرية لاصحاب المخابز أن الحكومة مديونة للشركات بمبلغ 20 مليون دولار، وأن أغلب المخابز باتت تبيع بالسعر التجاري حيث تباع الرغيفة بمبلغ عشرة جنيهات، وتوقع بحسب صحيفة الجريدة، ان يتم اغلاق بقية مخابز الولاية حال استمر الوضع بهذه الصورة، وشدد على ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية بالتدخل الفوري لحل المشكلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)