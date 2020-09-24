والي نهر النيل : لم أكن أعلم بحضور البرهان لنفرة أبناء الولاية

قالت والي ولاية نهر النيل آمنة أحمد المكي، الأربعاء، إنها لم تتلقى أي دعوة من قادة نفير درء آثار السيول والفيضانات بالولاية لحضور تدشين المبادرة بالخرطوم، وأكدت في الوقت ذاته عدم علمها بأن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيشرف تدشين نفرة أبناء الولاية.

وأضافت آمنة في تصريح بحسب صحيفة السياسي: “وصلتني ورقة مكتوبة بالقلم الأزرق بدون أي ترويسة أو ختم”، وأردفت “الورقة مكتوب عليها موعد الإجتماع كما تضمنت ذات الورقة طلب لتحديد الشخصية الشرفية للنفرة بغرض إعداد الخلفية دون أي تفاصيل أخرى”.

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وقالت إنها ردت على تلك الورقة بمطالبتها بإرسال خطاب مكتوب بإسم القائم على أمر النفرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)