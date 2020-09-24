إتحاد الكرة يدرس تحديد موعد نهاية الموسم وفترة الانتقالات الرئيسية

عقد مسؤلين بالإتحاد السوداني لكرة القدم من اللجنة المنظمة للمسابقات ولجنة اوضاع اللاعبين والأمانة العامة اجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية وستستمر حتى الوصول الى صيغة نهائية لوضع خارطة الموسم. وسيقوم الاتحاد السوداني لكرة القدم وفق ( سونا ) بتسمية ممثليه في بطولتي دوري الابطال وكاس الاتحاد الافريقي في موعد اقصاه 18 او 19 اكتوبر المقبل. Advertisements وسيحدد خلال الأيام المقبلة تحديد موعد نهاية الموسم الرياضي 2019-2020، وفترة الانتقالات الرئيسية وفترة الانتقالات التكميلية. وكان CAF حدد 20 اكتوبر المقبل اخر موعد لاتحاداته الاعضاء بتسمية المشاركين في البطولات لموسم 2020-2021 . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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