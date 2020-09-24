مركزية الحرية والتغيير بالشمالية تعلن عن توافق حول التعيينات الأخيرة

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالولاية الشمالية عن توافق مع الجهاز التنفيذي بالولاية ممثلا في والي الولاية وأمين عام الحكومة لمعالجة أمر قرارات التعيينات الأخيرة للمديرين التنفيذيين للمحليات وتعيين ضباط إداريين من أبناء الولاية الشمالية المنتشرين في أنحاء البلاد المختلفة وتنطبق عليهم قوانين الخدمة المدنية والتي تعطي الاحقية للضباط الإداريين من الدرجات القيادية العليا .

وأشار تعميم صادر من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية وفق (سونا) إلى مخاطبة تنسيقيات الحرية والتغيير بالمحليات لترشيح ضباط إداريين متوافق عليهم من قوى الثورة وتقديمها إلى امين عام الحكومة وإعداد قائمة بأسماء جميع الضباط الإداريين بالولاية ممن تنطبق عليهم شروط التعيين وتسليم قائمة للمحليات من أجل الاستعانة بها في عملية الترشيح مع إعطاء فرصة الاختيار من الولايات الأخرى .