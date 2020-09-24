سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة: دولة عربية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين القادمين

كشفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن “دولة عربية أخرى ستوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل” وبحسب ما صرحت كرافت لوسائل إعلام تلفزيونية،وفق صحيفة الوطن البحرينية فإنه من المرتقب توقيع اتفاقية سلام جديدة في اليومين المقبلين بين دولة عربية وإسرائيل الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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