الطاقة : إلغاء اتفاقيتي إمتياز للتعدين بولاية البحر الاحمر”

الغت وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في رئاسة قطاع التعدين اتفاقيتي امتياز مع شركتي تعدين تعملان بولاية البحر الأحمر وأصدر وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن بناء على توصية من وكيل قطاع التعدين بالوزارة د. محمد يحي عبد الجليل قرارا بالغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “التوكل للحلول المتكاملة ” التي تملك مربع (2A-1) للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية البحر الاحمر، كما اصدر قرارا اخر بالغاء اتفاقية امتياز مع شركة (SMT) المالكة للمربع (6k) بولاية البحر الاحمر.

وقال وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحى وفق القرار الصادر الاربعاء وفق ( سونا) ان سبب الغاء الاتفاق مع شركة التوكل يعود لمخالفتها الشروط والضوابط المقررة وفق قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 وذلك عقب انتهاء مدة الانذار للشركة دون ازالة الاسباب وفقا لنص المادة (17) فقرة (2) من الاتفاقية. فيما كشف قرار الغاء الاتفاق مع شركة (SMT) ان اسباب الغاء الاتفاق معها فشلها في بدء اعمال الاستكشاف بالمربع خلال المدة المنصوص عليها في المادة (11/2) من لائحة تنظيم استغلال المعادن لسنة 2016

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بجانب الفشل في تقديم برنامج العمل والميزانية في المدة المنصوص عليها بالاضافة للفشل في تقديم التقارير الفنية والمالية الواجب تقديمها وعدم استجابة الشركة للانذارات والدعوات المقدمة للطرف الثاني للوقوف على موقف الشركة فيما يتعلق بالمخالفات . وطالب وزير الطاقة والتعدين وفق قرار الالغاء وكيل قطاع التعدين ومدير هيئة الابحاث الجيولوجية وجهات الاختصاص اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)