عاجل.. اتفاق فرقاء السودان قبيل التوقيع

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الأربعاء 23 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
بحثت الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية، الأربعاء، الورقة النهائية لاتفاق السلام المنتظر توقيعه في العاصمة جوبا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واستعرضت الأطراف هذه الورقة خلال اجتماع بالخرطوم برعاية فريق الوساطة الجنوب سودانية.
وقال مقرر فريق الوساطة ضيو مطوك إنه يتوقع عرض هذه الورقة النهائية على الأطراف غير الموجودة بالخرطوم خاصة على حركة تحرير السودان بقيادة أركو مني مناوي وبعض الحركات الأخرى المتواجدة في جوبا.
وأضاف أن الورقة تعكس الشكل النهائي للاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا ترتيبات مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام والذي ستكون فيه مشاركات من الحكومة والحركات والجبهة الثورية، مبينا أن الوساطة قررت تشكيل لجنة لتوحيد الرؤى بشأن المشاركة في مراسم التوقيع.
وأشار إلى أن الغرض من الاجتماع هو تنوير الأطراف بالشكل النهائي للاتفاق، منوهاَ إلى أن إتفاق السلام يحوي 6 مسارات الأمر الذي يستدعي تضمينها في اتفاق واحد وشامل يتم التوقيع عليه في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بجوبا.
وكانت الحكومة السودانية والجبهة الثورية وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بعد مفاوضات ماراثونية امتدت لما يقرب العام، ما شكل أساسا لطي صفحة عقود من الحرب الأهلية.
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