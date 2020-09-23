تربية الخرطوم تحدد موعد إعلان نتيجة الأساس

تعقد وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر من صباح السبت المقبل بمباني الوزارة ببحري لإعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس . وأكدت الوزارة وفق ( سونا) إكتمال الإستعدادات رغم الظروف المعقدة، وثمنت جهود المعلمين ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والمنظومة الأمنية والأسر في إنجاح أعمال شهادة الأساس هذا العام . وأعربت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن تقديرها وإمتنانها للأسر الصابرة والصامدة مع أبنائها وتمنت لهم التوفيق والسداد . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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