الرئيسية/أخبار/ مجلس الوزراء: المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا المدمرة كول والسفارتين جاهزة أخبار منذ 18 دقيقة 0 مجلس الوزراء: المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا المدمرة كول والسفارتين جاهزة.وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 18 دقيقة 0

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