مناسيب النيل تواصل إنخفاضها بمعظم الاحباس

واصلت مناسيب النيل إنخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الخميس)، سيكون في حدود 495 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 95 مليون متر مكعب وتوقعت اللجنة وفق ( سونا ) أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالي:



• قطاع: الدمازين–سنارسيشهد إرتفاعاً (في حدود 3 سم).

• قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إستقراراً.

• قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم).

• قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 4 سم).

• قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إستقرارا.

• قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إرتفاعاً (في حدود 7 سم).

• قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 6 سم).

• قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إستقراراً.

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