مناسيب النيل تواصل إنخفاضها بمعظم الاحباس

واصلت مناسيب النيل إنخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الخميس)، سيكون في حدود 495 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 95 مليون متر مكعب وتوقعت اللجنة وفق ( سونا ) أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالي:
• قطاع: الدمازين–سنارسيشهد إرتفاعاً (في حدود 3 سم).
• قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إستقراراً.
• قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إنخفاضاً (في حدود 3 سم).
• قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 4 سم).
• قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إستقرارا.
• قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إرتفاعاً (في حدود 7 سم).
• قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضاً (في حدود 6 سم).
• قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إستقراراً.
وسجلت محطة مدني اليوم 19.28 متراً ويتوقع أن تستقر غداً في ذات منسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.42 متراً، ويتوقع أن تستقر غداً في ذات المنسوب، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.21 متراً ويتوقع أن تستقر غداً في ذات، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.24 متراً ويتوقع أن تنخفض غداً الى منسوب 18.20 متراً، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.69 متراً، وتنخفض غداً الى منسوب 15.57 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.00 متراً وتستقر غداً في ذات المنسوب.
ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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