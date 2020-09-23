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رؤية سودانية المانية لتطوير التدريب المهني

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Waddah 0 تبليغ

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وضعت وزارة المالية التخطيط الاقتصادي رؤية للتعاون الاستراتيجي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية خاصة بتطوير التدريب المهني والذي يعد جزءا أساسيا من الأولوية الثالثة للوزارة (زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب والشابات) للإستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال.

جاء ذلك لدى لقاء د. هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسيد مايكل سونتاق نائب رئيس بعثة ألمانيا والسيد أوليڤيه ڤوقل رئيس قسم التعاون بالبعثة بمكتبها يوم أمس.

وناقش الإجتماع وفق ( سونا) كافة محاور التعاون الاقتصادي بين البلدين والتطورات الخاصة بتنفيذ برنامج دعم الأسر والذي تدعمه ألمانيا بمبلغ 80 مليون يورو على دفعات مختلفة.

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من جانبه أشاد سونتاق بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الانتقالية خاصة في إطار الإصلاحات الاقتصادية وأكد إلتزام جمهورية ألمانيا بتوفير الدعم والتعهدات التي قدمتها في مؤتمر برلين.

وأكد أن هنالك تحول ونظرة إيجابية تجاه السودان من جانب الشعب الألماني بسبب التغيير الذي يشهده السودان حالياً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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