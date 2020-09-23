الرئيسية/أخبار/ عمان تسيِّر رحلاتِ إغاثةٍ بحرية إلى ‎السودان أخبار منذ 13 دقيقة 0 قامت سلطنةُ عمان بتسيِّر رحلاتِ إغاثةٍ بحرية إلى ‎السودان و فق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 13 دقيقة 0

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