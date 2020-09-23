توصلت سلطة الطيران المدني لاتفاق مع شركات الطيران الوطنية والعربية على طرح سعر خاص لتذاكر السفر الجوي من الخرطوم على قطاع (جدة _ الرياض _ الدمام) بالسعودية في الفترة بين ٢٢ _ ٣٠ سبتمبر بداية من ٧٥ ألف جنيه للتذكرة مع مراعاة درجة المقعد وزمن الحجزوفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين سلطة الطيران والشركات الوطنية على اسعار تذاكر السفر للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.