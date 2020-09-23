شاهد بالفيديو: الفنانة ريان الساتة تثير الجدل بوصلة رقص جديدة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لحفل أحيته الفنانة ريان الساتة والذي ظهرت من خلاله ترقص وتغني مرتدية ملابس مثيرة و ملفتة للنظر حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365 )فقد كانت الفنانة ريان الساتة تقدم فاصل من الرقص المثير وبجانبها عدد من الشباب بالإضافة إلى ارتدائها ملابس غريبة ومثيرة استنكرها رواد مواقع التواصل الاحتماعي،
وعلق الكثير من نشطاء السوشيال ميديا منتقدين الفنانة بسبب رقصها وملابسها الجريئة قائلين(ريان دي لمن كانت في اب رؤف ماكانت بتلبس كدا).
الجدير بالذكر فقد أثارت الفنانة ريان الساته ضجة واسعة عقب إطلالتها الأولى من خلال قصة الشعر التي أدهشت الجميع بالإضافة إلى أغنية (احي يالطيف) التي كانت سبباً في ظهورها على الساحة الفنية حسب ماذكر البعض.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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